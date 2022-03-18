المنتخب العراقي يهز شباك زامبيا ثلاث مرات ودياً

شفق نيوز/ تمكن المنتخب العراقي لكرة القدم من تحقيق الفوز على ضيفه المنتخب الزامبي بثلاث اهداف لهدف في المباراة الودية التحضيرية التي جرت على ملعب المدينة بالعاصمة بغداد.

وجاء هدف المنتخب العراقي الأول في الدقيقة العاشرة من الشوط الأول عبر ركلة جزاء نفذها بنجاح ضرغام اسماعيل، وفي الدقيقة 24 سجل احمد ابراهيم الهدف الثاني للعراق برأسية جميلة، وفي الدقيقة 30 سجل اللاعب سعد ناطق بالخطأ هدف بمرمى منتخبنا، لينتهي الشوط الاول بتقدم منتخبنا بهدفين لهدف منتخب زامبيا.

وأضاف المنتخب العراقي هدفا ثالثا في الشوط الثاني بعدما سدد أيمن حسين كرة قوية من خارج منطقة الجزاء بالدقيقة 78 من عمر اللقاء.

وضيف ملعب المدينة في بغداد بتمام الساعة الثامنة مساءً مباراة العراق وزامبيا الودية بحضور جماهيري ملأ مدرجات الملعب.

وقاد اللقاء طاقم تحكيمي عراقي دوليّ مؤلف من يوسف سعيد حكماً للساحة وأكرم علي وجهاد عطية مساعدين وأحمد كاظم حكماً رابعاً ولؤي صبحي مقيّماً للحكام.

ويعد المنتخب الزامبي هو تاسع منتخب افريقي وخامس منتخب غير عربي يلعب في العراق.