سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

المنتخب العراقي يهز شباك زامبيا ثلاث مرات ودياً

Category: ريـاضة

Date: 2022-03-18T18:57:11+0000
المنتخب العراقي يهز شباك زامبيا ثلاث مرات ودياً

شفق نيوز/ تمكن المنتخب العراقي لكرة القدم من تحقيق الفوز على ضيفه المنتخب الزامبي بثلاث اهداف لهدف في المباراة الودية التحضيرية التي جرت على ملعب المدينة بالعاصمة بغداد.

وجاء هدف المنتخب العراقي الأول في الدقيقة العاشرة من الشوط الأول عبر ركلة جزاء نفذها بنجاح ضرغام اسماعيل، وفي الدقيقة 24 سجل احمد ابراهيم الهدف الثاني للعراق برأسية جميلة، وفي الدقيقة 30 سجل اللاعب سعد ناطق بالخطأ هدف بمرمى منتخبنا، لينتهي الشوط الاول بتقدم منتخبنا بهدفين لهدف منتخب زامبيا.

وأضاف المنتخب العراقي هدفا ثالثا في الشوط الثاني بعدما سدد أيمن حسين كرة قوية من خارج منطقة الجزاء بالدقيقة 78 من عمر اللقاء.

وضيف ملعب المدينة في بغداد بتمام الساعة الثامنة مساءً مباراة العراق وزامبيا الودية بحضور جماهيري ملأ مدرجات الملعب.

وقاد اللقاء طاقم تحكيمي عراقي دوليّ مؤلف من يوسف سعيد حكماً للساحة وأكرم علي وجهاد عطية مساعدين وأحمد كاظم حكماً رابعاً ولؤي صبحي مقيّماً للحكام.

ويعد المنتخب الزامبي هو تاسع منتخب افريقي وخامس منتخب غير عربي يلعب في العراق.

related

طبيب المنتخب العراقي يكشف عن تطورات إصابة رسن

Date: 2021-09-17 07:29:47
طبيب المنتخب العراقي يكشف عن تطورات إصابة رسن

كاتانيتش: لن استغني عن المحترفين وسأمنح جميع اللاعبين فرصة بغرب آسيا

Date: 2019-07-30 23:02:57
كاتانيتش: لن استغني عن المحترفين وسأمنح جميع اللاعبين فرصة بغرب آسيا

البحرين تشترط على المنتخب العراقي فحصي "PCR" الخاص بكورونا

Date: 2021-05-26 20:53:06
البحرين تشترط على المنتخب العراقي فحصي "PCR" الخاص بكورونا

رئيس رابطة مشجعي العراق يدعو إلى رفع دعوى قضائية ضد الفيفا

Date: 2021-07-29 10:55:19
رئيس رابطة مشجعي العراق يدعو إلى رفع دعوى قضائية ضد الفيفا

خبير باتحاد الكرة: ليس لدينا منتخب نعتمد عليه ولا جدوى من صعودنا لكأس العالم

Date: 2022-02-27 09:14:14
خبير باتحاد الكرة: ليس لدينا منتخب نعتمد عليه ولا جدوى من صعودنا لكأس العالم

اوزبكستان يعتذر عن لقاء العراق بالبصرة ويوافق على مباراة في طشقند

Date: 2021-03-01 18:55:17
اوزبكستان يعتذر عن لقاء العراق بالبصرة ويوافق على مباراة في طشقند

رحيم حميد يكشف كواليس المنتخب العراقي قبيل لقاء كمبوديا: مخاوف من كورونا

Date: 2021-06-06 07:57:03
رحيم حميد يكشف كواليس المنتخب العراقي قبيل لقاء كمبوديا: مخاوف من كورونا

قرار دولي يلغي مؤتمرين لمباراة العراق والكويت وكاتنيتش يأمل لقاءات إضافية

Date: 2021-01-27 09:18:49
قرار دولي يلغي مؤتمرين لمباراة العراق والكويت وكاتنيتش يأمل لقاءات إضافية