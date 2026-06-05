المنتخب العراقي ينهي معسكر إسبانيا ويتجه إلى شيكاغو استعداداً لمونديال 2026

شفق نيوز- بغداد

أنهى المنتخب العراقي لكرة القدم، يوم الجمعة، معسكره التدريبي الذي أقامه في إسبانيا استعداداً للدخول في منافسات بطولة كأس العالم 2026، وسيتوجه إلى مدينة شيكاغو الأميركية في رحلة جوية تستغرق 11 ساعة.

وقال عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم، وعضو البعثة العراقية المتواجد في إسبانيا، غالب الزاملي، لوكالة شفق نيوز إن بعثة "أسود الرافدين" ستغادر مدينة لاكورونيا الإسبانية متوجهة إلى مدينة شيكاغو الأميركية عند الساعة الثانية ظهراً بطائرة خاصة تم تأمينها لراحة اللاعبين من طول الرحلة التي تستغرق 11 ساعة.

وبين أنه من المقرر أن تصل بعثة المنتخب العراقي في وقت متأخر من مساء اليوم لبدء المرحلة الأخيرة من التحضيرات.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب العراقي مباراة ودية أخيرة أمام منتخب فنزويلا، في بروفة نهائية تهدف إلى الوقوف على جاهزية اللاعبين وإكمال الجوانب الفنية والتكتيكية قبل الاستحقاق المرتقب.

ويواجه العراق فنزولا يوم 9 حزيران/ يوليو الجاري ضمن البرنامج التحضيري لـ"أسود الرافدين" قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026.

وفي سياق متصل، قرر المدرب الأسترالي غراهام أرنولد استدعاء اللاعب أحمد مكنزي للالتحاق بصفوف المنتخب العراقي، وذلك بعد تعرض المدافع أحمد يحيى لإصابة خلال المباراة الودية أمام أسبانيا التي انتهت بالتعادل الإيجابي مساء أمس الخميس.

ويأتي استدعاء مكنزي كإجراء احترازي تحسباً لاحتمال غياب أحمد يحيى، إذ لم تظهر بعد نتائج الفحوصات الطبية والتقييم النهائي للإصابة والتي ستحدد مدى قدرته على مواصلة المشاركة مع المنتخب خلال الفترة المقبلة.