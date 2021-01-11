المنتخب العراقي ينهي آخر وحدة تدريبية له استعداداً للقاء الغد.. صور

شفق نيوز/ أنهى المنتخب الوطني لكرة القدم، يوم الاثنين، آخر وحدة تدريبية له قبل مواجهة المنتخب الاماراتي ودياً يوم غد ضمن تحضيراته للتصفيات الآسيوية المزدوجة.

وقال المنسق الاعلامي للمنتخب هشام محمد لوكالة شفق نيوز، إن الفريق اصبح جاهزاً للقاء يوم غد، مبيناً أن كاتنيتش تولد له انطباعاً كاملاً عن اداء اللاعبين بعد متابعتهم عن كثب خلال الوحدات التدريبية التي اجريت للاعبين خلال ايام تواجد البعثة في الامارات.

وبين محمد أن اللاعبين يتمتعون بصحة جيدة والجميع جاهز للقاء يوم غد، مؤكداً أنهم يسعون لإثبات الجدارة وتقديم افضل ما لديهم خلال اللقاء.