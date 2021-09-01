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المنتخب العراقي ينهي تحضيراته لملاقاة كوريا الجنوبية غداً الخميس

Category: ريـاضة

Date: 2021-09-01T13:46:10+0000
المنتخب العراقي ينهي تحضيراته لملاقاة كوريا الجنوبية غداً الخميس

شفق نيوز/ أنهى المنتخب العراقي لكرة القدم، يوم الاربعاء، تحضيراته لمباراة كوريا الجنوبية يوم غدٍ الخميس، في افتتاح الجولة الأولى من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وذكر الاتحاد العراقي لكرة القدم، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان لاعبي المنتخب العراقي خاضوا الوطني الحصة التدريبية الأخيرة، اليوم، على ملعب سيئول، الملعب الرسمي لمباراة يوم غد.

واشار الى ان اللاعبين سعد ناطق وهمام طارق، سيغيبان عن مباراة منتخب كوريا الجنوبية بسبب البطاقات الملونة، بينما سيغيب اللاعب صفاء هادي الذي تعرض لإصابةٍ في تدريبات يوم أمس، وتم تشخصيه من قبل طبيب المنتخب بالرنين بأنه مصابٌ بكدمةٍ في أسفل عظم الفخذ، وسيغيبُ بشكلٍ رسمي عن مباراة كوريا الجنوبية.

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