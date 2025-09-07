المنتخب العراقي يلاقي نظيره التايلاندي بنهائي بطولة كأس ملك تايلاند الدولية

شفق نيوز - بغداد

يلاقي المنتخب العراقي، اليوم الأحد، نظيره التايلاندي في نهائي بطولة كأس ملك تايلاند الدولية الودية لكرة القدم بنسختها للعام 2025.

وتقام المباراة على ملعب كانشانابوري الدولي عند الساعة الرابعة عصراً، وبلغ المنتخب العراقي الى المباراة النهائية بعد تحقيقه الفوز الخميس الماضي على منتخب هونغ كونغ بنتيجة 2 - 1 في نصف النهائي البطولة الودية، بينما تأهل المنتخب التايلاندي بعد الفوز على منتخب فيجي بنتيجة 3 - 0.

وتأتي مشاركة العراق في بطولة ملك تايلاند الدولية كمرحلة استعدادية للملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026، والذي سيواجه فيه منتخب العراق نظيره الاندنوسي في الحادي عشر من شهر تشرين الأول المقبل، ثم مع السعودية المستضيف في الثالث عشر من الشهر نفسه.