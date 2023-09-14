المنتخب العراقي يلاقي كوريا الجنوبية ودياً في دبي

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الخميس، موافقته على طلب المنتخب الكوري الجنوبي لخوض مباراة ودية في مدينة دبي مطلع العام المقبل.

وقال المتحدث باسم الاتحاد احمد الموسوي لوكالة شفق نيوز، إن المباراة تم تحديدها بين الاتحادين في السادس من كانون الثاني من العام المقبل في مدينة دبي، موضحا أن موافقة الاتحاد جاءت لعدة اسباب اهمها ان المباراة ستقام خلال إقامة المنتخبين في معسكر تدريبي يقام لهما في الإمارات، وأن المنتخب الكوري يعد من المنتخبات التي صنفها الاتحاد الاسيوي في الوعاء الأول ويأتي بالمركز الثالث اسيويا و26 عالمياً ، كما أن منتخب كوريا فريق قوي وستعود مواجهتنا له بالفائدة للمنتخب قبل الدخول في منافسات النهائيات الاسيوية .

واشار الى ان الاتحاد كان ينوي ملاقاة أحد المنتخبات القوية خلال المعسكر في العاشر من الشهر ذاته، لكن الاتحاد الدولي حدد وقتاً محددا لتفريغ لاعبي الاندية لمنتخباتها بغية الاستعداد للنهائيات وان اخر موعد حدده هو السادس من كانون الثاني المقبل .

وبين ان الاتحاد بالاتفاق مع المدرب كاساس يريد خوض لقاءات مع منتخبات صنفها الاتحاد الاسيوي في الوعاء الأول تدر بالفائدة اعداد منتخبنا قبل الدخول في اهم منافسات في مشوار المنتخبات الوطنية .

ولفت الى ان المنتخب سيلاقي ايران في بطولة الاردن الرباعية التي تنطلق في التاسع من تشرين الثاني المقبل، وان ايران ايضا في الوعاء الاول ومصنف بالمركز الثاني اسيويا و 21 عالمياً، مبيناً ان بطولة الأردن ستكون مرحلة مهمة في اعداد لاعبي المنتخب .

وكان المنتخب الوطني العراقي فاز بلقب بطولة ملك تايلند الدولية بعد تحقيقه انتصاران على منتخبي الهند والبلد المضيف تايلند .