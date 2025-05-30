المنتخب العراقي يلاعب نفسه تحضيراً لكوريا الجنوبية

شفق نيوز/ فاز المنتخب العراقي A، على نظيره B في مباراة ودية جرت مساء الجمعة، على ملعب المدينة الرياضية في البصرة.

‏وقسّم مدرب المنتخب العراقي غراهام أرنولد، لاعبي المنتخب إلى قسمين مثّله منتخب A جلال حسن، لحراسة المرمى واللاعبون أكام هاشم، وسعد ناطق، وحسين على، وميرخاس دوسكي، وأمير العماري، وسجاد جاسم، ومحمد قاسم، وإبراهيم بايش، وعلي جاسم، ومهند علي.

‏بينما مثّل منتخب B كل من أحمد باسل، لحراسة المرمى واللاعبون ريبين سولاقا، وزيد تحسين، وفرانس بطرس، وأحمد يحيى، وأسامة رشيد، وحسن عبد الكريم، وبيتر كوركيس، ويوسف الأمين، وعلي الحمادي، وايمن حسين.

‏وسجل هدفي المنتخب العراقي A كلاً من اللاعبين محمد قاسم وعلي جاسم.

‏وتأتي المباراة استعداداً لمباراة المنتخب أمام كوريا الجنوبية ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم المقررة في البصرة في الخامس من شهر حزيران المقبل.