المنتخب العراقي يلاعب أندية إسبانية بدءاً من الأحد المقبل

شفق نيوز/ أكد رئيس الهيئة التطبيعية لكرة القدم، إياد بنيان، أن تجمع المنتخب العراقي المقرر يوم الجمعة، ما هو إلا تجمع ودي في مسبح الشعب الاولمبي ولا تجرى خلاله وحدة تدريبية، فيما أشار إلى أن بعثة المنتخب سيتوجه إلى إسبانيا الأحد المقبل، لإقامة معسكر تدريبي هناك.

وقال بنيان، إن :المنتخب الوطني سيغادر بغداد يوم الأحد المقبل متوجها الى اسبانيا لإقامة معسكر تدريبي هناك يستمر عشرة أيام بقيادة المدرب الهولندي ديك أدفوكات، ويخوض خلاله مباريات ودية مع فرق إسبانية تحضيراً للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر".

وأضاف أن "المنتخب وبعد انتهاء معسكره بإسبانيا سيتوجه إلى تركيا للاقامة بمعسكر آخر في مدينة إسطنبول، وسيخوض مباريات قوية عدة هناك، وسيستمر لغاية الدخول بمنافسات الجولة الأخيرة المؤهلة لكأس العالم".

ويلعب المنتخب العراقي ضمن المجموعة الأولى في الدور النهائي للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، المقرر إنطلاقها في أيلول المقبل، إلى جوار منتخبات الإمارات وسوريا ولبنان وإيران وكوريا الجنوبية.