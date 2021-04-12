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المنتخب العراقي يلاعب طاجكستان ودياً تحضيراً للتصفيات المزدوجة

Category: ريـاضة

Date: 2021-04-12T13:03:28+0000
المنتخب العراقي يلاعب طاجكستان ودياً تحضيراً للتصفيات المزدوجة

شفق نيوز/ أعلنت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، عن موافقة الاتحاد الطاجيكي لكرة القدم على خوض مباراة ودية بين منتخبنا الوطني ومنتخب طاجكستان خلال الشهر المقبل.

وتأتي المباراة ضمن تحضيرات المنتخبين للتصفيات الآسيوية المشتركة والتي ستستأنف في حزيران/ يونيو المقبل.

وستقام المباراة الودية في الرابع والعشرين من شهر أيار المقبل على ملعب البصرة الدولي، وذلك في ختام معسكر أسود الرافدين في محافظة البصرة قبل السفر إلى البحرين لخوض مباريات التصفيات الآسيوية.

وخاطبت الهيئة التطبيعية عددا من الاتحادات الآسيوية لتأمين مباراة ودية ثانية لمنتخبنا الوطني في البصرة، وذلك حسب المنهاج الذي وضعه المدرب السلوفيني ستريشكو كاتانيتش لتحضير المنتخب لمباريات الحسم في المجموعة الثالثة.

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