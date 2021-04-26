المنتخب العراقي يلاعب النيبال تحضيراً للتصفيات المزدوجة

شفق نيوز/ تلقت الهيأة التطبيعية لاتحاد الكرة العراقي، كتاباً رسمياً من الاتحاد النيبالي لكرة القدم، يُبلغها بالموافقة الرسمية على خوض مباراة ودية تجمع منتخبي البلدين نهاية الشهر المقبل، وذلك ضمن تحضيراتهما للتصفيات الآسيوية المزدوجة.

وستقامُ المباراة في التاسع والعشرين من أيار/ مايو المقبل على ملعب البصرة الدولي، وهي المباراة الثانية التي ستكون لأسود الرافدين خلال المعسكر الذي سيقام في محافظة البصرة نهاية الشهر المقبل.

وسيلاعبُ المنتخب العراقي نظيره الطاجيكي في الرابع والعشرين من الشهر المقبل على ملعب البصرة الدولي، ومن ثم ملاقاة منتخب النيبال، قبل السفر إلى البحرين لخوض مباريات التصفيات الآسيوية المزدوجة للمجموعة الثالثة.

وكان مدرب منتخب العراق، السلوفيني ستريشكو كاتانيتش، قد طالب بتأمين مباراة ثانية للمنتخب خلال معسكر البصرة مع أحد المنتخبات القريبة من منتخبي هونغ كونغ وكمبوديا من ناحية أسلوب اللعب، وذلك من أجل الاستفادة من المباراة الودية قبل الذهاب لخوض مباريات التصفيات.