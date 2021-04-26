سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

المنتخب العراقي يلاعب النيبال تحضيراً للتصفيات المزدوجة

Category: ريـاضة

Date: 2021-04-26T09:57:10+0000
المنتخب العراقي يلاعب النيبال تحضيراً للتصفيات المزدوجة

شفق نيوز/ تلقت الهيأة التطبيعية لاتحاد الكرة العراقي، كتاباً رسمياً من الاتحاد النيبالي لكرة القدم، يُبلغها بالموافقة الرسمية على خوض مباراة ودية تجمع منتخبي البلدين نهاية الشهر المقبل، وذلك ضمن تحضيراتهما للتصفيات الآسيوية المزدوجة.

وستقامُ المباراة في التاسع والعشرين من أيار/ مايو المقبل على ملعب البصرة الدولي، وهي المباراة الثانية التي ستكون لأسود الرافدين خلال المعسكر الذي سيقام في محافظة البصرة نهاية الشهر المقبل.

وسيلاعبُ المنتخب العراقي نظيره الطاجيكي في الرابع والعشرين من الشهر المقبل على ملعب البصرة الدولي، ومن ثم ملاقاة منتخب النيبال، قبل السفر إلى البحرين لخوض مباريات التصفيات الآسيوية المزدوجة للمجموعة الثالثة.

وكان مدرب منتخب العراق، السلوفيني ستريشكو كاتانيتش، قد طالب بتأمين مباراة ثانية للمنتخب خلال معسكر البصرة مع أحد المنتخبات القريبة من منتخبي هونغ كونغ وكمبوديا من ناحية أسلوب اللعب، وذلك من أجل الاستفادة من المباراة الودية قبل الذهاب لخوض مباريات التصفيات.

related

ملعب "مألي" مسرحا لودية العراق وأوزبكستان اليوم

Date: 2021-03-29 08:12:37
ملعب "مألي" مسرحا لودية العراق وأوزبكستان اليوم

اوزبكستان يعتذر عن لقاء العراق بالبصرة ويوافق على مباراة في طشقند

Date: 2021-03-01 18:55:17
اوزبكستان يعتذر عن لقاء العراق بالبصرة ويوافق على مباراة في طشقند

كاتانيتش يحسم مصير حسين علي مع المنتخب و"لا يعرف" مسرب التشكيلة

Date: 2019-11-30 10:47:11
كاتانيتش يحسم مصير حسين علي مع المنتخب و"لا يعرف" مسرب التشكيلة

العراق يطلب "رسميا" خوض مباراتي منتخبه الكروي أمام البحرين وإيران في البصرة

Date: 2021-02-19 16:49:36
العراق يطلب "رسميا" خوض مباراتي منتخبه الكروي أمام البحرين وإيران في البصرة

المنتخب العراقي يتقدمُ مركزاً واحداً في تصنيف الفيفا

Date: 2020-11-27 10:31:59
المنتخب العراقي يتقدمُ مركزاً واحداً في تصنيف الفيفا

منتخب العراق يسحق كمبوديا بتصفيات كأس العالم

Date: 2019-10-15 16:21:12
منتخب العراق يسحق كمبوديا بتصفيات كأس العالم

المنتخب العراقي لكرة القدم يغادرُ إلى دبي لملاقاة الإمارات ودياً

Date: 2021-01-07 07:38:52
المنتخب العراقي لكرة القدم يغادرُ إلى دبي لملاقاة الإمارات ودياً

المنتخب العراقي يتغلب على نظيره الأوزبكي بهدف وحيد

Date: 2021-03-29 14:59:51
المنتخب العراقي يتغلب على نظيره الأوزبكي بهدف وحيد