المنتخب العراقي يكمل فحوصات كورونا والحكومة تخصص طائرة خاصة للقاء اوزربكستان

شفق نيوز/ اكد المنسق الاعلامي للمنتخب الوطني العراقي هشام محمد، اليوم الأحد، أن وزارة الصحة أكملت صباح اليوم المسحة الخاصة بوفد المنتخب الوطني لكرة القدم المتوجه يوم غد الى اوزبكستان لخوض لقائه الودي أمام المنتخب الاوزبكي نهاية الشهر الحالي.

وقال محمد لوكالة شفق نيوز؛ إن "المنتخب الوطني سيغادر من مطار بغداد الدولي بطائرة خاصة (ذهابا وايابا) خصصتها الحكومة العراقية".

واوضح ان التطبيعية اتفقت مع وزارة الصحة العراقية لتلقيح لاعبي المنتخب الوطني بلقاح كوفيد 19 بعد عودته من اوزبكستان لتأمين وضعهم الصحي من خطر كورونا.

واشار الى ان الهيأة التطبيعية جهزت كل متطلبات واحتياجات وفد المنتخب الذي سيغادرنا غدا الاثنين، مبينا ان اللاعبين جاهزون للقاء اوزبكستان ولا توجد اصابات بالاسماء التي اختارها كاتانيتش للقاء المرتقب.

يذكر أن التطبيعية قررت إيقاف الدوري بعد انتهاء الجولة 25 لارتباط لاعبي المنتخب الوطني الذين يمثلون اندية العراق بمباراتهم الودية امام اوزبكستان.