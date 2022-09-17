المنتخب العراقي يكثف مرانه استعداداً لبطولة الأردن الدولية والإصابة تبعد نجمه (صور)

شفق نيوز/ كثف المنتخب العراقي، اليوم السبت، وحداته التدريبيّة وذلك بإجراءِ وحدتين تدريبيتين صباحيّة ومسائيّة استعداداً للمُشاركةِ في بُطولةِ الأردن الدوليّة للفترة من 23-27 أيلول الحالي.

واقتصرت التدريباتُ الصباحيّة في قاعةِ (الجيم) الخاصة بمكانِ إقامة وفدِ المُنتخب في فندقِ بغداد، وبإشرافِ مدرب اللياقة البدنيّة إسماعيل سليم تخللتها تمارين القوة العضليّة، وبمشاركةِ (18) لاعباً هم كلٌ من: جلال حسن ، دلوفان مهدي ، حسن أحمد ، حسن حبيب، إبراهيم بايش، مناف يونس، علي فائز، شهاب رزاق، حسن عبد الكريم، أحمد عبد الحسين، اسو رستم، زيد تحسين، حمزة عدنان، حسين علي، كرار عامر، وكاع رمضان، حسين عمار ومحمد علي عبود.

أما التدريباتُ المسائيّة التي احتضنها ملعبُ المدينة والتي حضرها وزيرُ الشباب والرياضة رئيس الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم "عدنان درجال" وأعضاء الاتحاد محمد ناصر ورحيم لفتة، بالإضافةِ إلى أعضاء لجنةِ المستشارين أنور جسام وصالح راضي، حيث قدموا من خلال تواجدهم الدعمَ والإسناد للجهازِ الفنيّ واللاعبين، آملين أن تكون المشاركةُ في بُطولةِ الأردن ايجابيةً وتحقق الأهدافَ المرجوة منها بفسح المجالِ لمجموعةٍ من الوجوهِ الجديدة التي ستمثلُ المنتخبَ لأول مرة.

وابتدأت الوحدةُ المسائيّة بإلقاء محاضرةٍ من قبل مدربِ اللياقة البدنية إسماعيل سليم تحدثَ خلالها عن بعضِ الجوانب العلميّة حول الجانبِ البدني وعمليات الاستشفاء، تلتها محاضرة من قبل المدربِ راضي شنيشل تناولَ فيها الجانبَ الفني والخطط والأساليب المُطبقة أثناء خوضِ المباريات، ثم انطلقت الوحدةُ التدريبيّة بتمارين اللياقةِ البدنية باستخدامِ مختلفِ المعدات من الأشرطةِ المطاطيّة والكرات الطبية والأوزان الخفيفة مع تثبيتِ حاملات الجي بي اس على اللاعبين، تلاها تطبيق الجوانب الفنيّة من قبل الجهازِ الفني مع تطبيقِ بعض المفردات والواجباتِ التكتيكيّة، واشتركَ جميع اللاعبين باستثناء محمد قاسم الذي لم يشارك في التدريبِ، حيث أثبتت الفحوصاتُ الطبية للاعب أنه يعاني من إصابةٍ في العضلةِ الخلفية تعرضَ لها أثناء مواجهةِ فريقه القوة الجويّة ضد الكرخ قبل أيامٍ، ومع عدم وضوح معالم إمكانيةِ استمراره في التدريباتِ من عدمه بناءً على تشخيصِ طبيب المنتخب الوطني عبد الكريم الصفار الذي أوضحَ في مستجداتِ الأشعة التي أخذت إلى اللاعب قبل انطلاقِ الوحدة التدريبيّة المسائية إصابته بتمزقٍ في العضلةِ الخلفية من الدرجةِ الأولى، وبالتالي تعذرت مشاركته في البطولةِ الدوليّة كونه سيكون بحاجةٍ إلى التأهيلِ لفترةٍ من أسبوع إلى عشرة أيام.

من جانبه، عبّرَ لاعب المنتخب الوطني محمد قاسم عن حزنه الشديدِ كون الإصابة تكررت معه للمرةِ الثانية، وتحديداً قبل الالتحاقِ ببعثةِ المنتخبِ ما يؤثر على وضعه النفسي، متمنياً التوفيقَ لزملائه في بطولةِ الأردن الدوليّة، وإنه سيكون حريصاً ومواظباً خلال فترةِ العلاج والتأهيل من جديد، على أمل العودة الى المنتخبِ في المُستقبلِ القريب.