المنتخب العراقي يكثف تدريباته ويتهيأ لمواجهة سوريا

شفق نيوز/ كثفَ المنتخب الوطنيّ العراقي لكرة القدم، مساء الثلاثاء، تدريباته في ثاني حصةٍ له بعد اكتمال صفوفه بتواجدِ 27 لاعباً في ملعب حمد الكبير الخاص بالنادي العربي في الدوحة، استعداداً لمواجهةِ سوريا ضمن إطار التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وبحسب بيان لاتحاد الكرة، ورد إلى وكالة شفق نيوز، فقد ركزَ الجهازُ الفني، أثناء الوحدة التدريبيّة، على الجوانب الخططية بغية الوصول الى التشكيلة الأمثل التي ستخوضُ لقاءَ سوريا.

وأوضحَ طبيب المنتخب الوطني، عبد الكريم الصفار، وفق البيان، أن الفريق لا يعاني من أية إصاباتٍ ما عدا كدمات خفيفة لكل من: شيركو كريم ومحمد علي عبود وريبين سولاقا، وتمت معالجتها من قبل الجهاز الطبي، ولن تؤثر على مشاركتهم في المباراة المقبلة.

من جهته، قالَ لاعبُ المنتخب الوطني، محمد قاسم: استعداداتنا جيدةٌ وجميع اللاعبين على أتم الجاهزية، خاصةً بعد وصول المحترفين واكتمال الصفوف، ونتطلعُ معاً إلى تقديم أداءٍ جيدٍ يعكسُ سمعة الكرة العراقية.

فيما أكدَ زميله، علي الحمادي، الذي عبّر عن سعادته لتواجده للمرة الأولى مع المنتخب الوطني، حيث قال: إن مواجهة سوريا في غاية الأهمية، وأن جميع اللاعبين مصممون على تحقيق الفوز.

وأشار الحمادي، إلى أن شعار البعثة جميعاً هو "النصرُ ولا شيءَ سواه"، من أجل إسعاد الجماهير العراقية، وتعزيز أمل التأهل إلى مونديال قطر المقبل.

من جانبه، ذكرَ المديرُ الإداري للمنتخب الوطني، غيث مهنا: ان المباراة أمام المنتخب السوري ستقام من دون حضور الجمهور ، على الرغم من مفاتحةِ الاتحاد العراقيّ لكرة القدم الاتحادين الآسيوي والقطري، لكن لم نتلقَ الردَ الرسميّ بشكلٍ مبكرٍ من قبل اللجنة العليا لإدارة الأزمات الصحية في دولة قطر، حيث تعدُ هي المسوؤلة في منح تصريح موافقة دخول الجمهور.

وأضافَ مهنا أن المؤتمر الفني للمباراة سيتمُ عقده افتراضياً عبر الانترنت (Online)، يوم غد الأربعاء عند الساعة الحادية عشرة صباحاً، بحسب التعليمات الصادرة مؤخراً من الاتحاد الآسيوي، والتي ستجمعُ المدير الإداري وطبيب الفريق مع مشرف المباراة من أوزبكستان “دافلاتماند اسلوموف”، بينما سيعقد المؤتمر الصحفي للمدرب ديك أدفوكات، وبحضور لاعب المنتخب الوطني محمد علي عبود ، في الساعة الخامسة والربع في ملعب ثاني بن جاسم (ملعب الغرافة).

يذكرُ ان تدريبات المنتخب الوطني قد شهدت حضورَ اللاعب الدولي السابق علي حسين رحيمة واللاعب مهند علي (ميمي) اللذين قدما دعمهما وإسنادهما للاعبين متمنين لهم تحقيق الفوز أمام سوريا.