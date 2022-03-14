المنتخب العراقي "يكثف" استعداداته لكأس العالم عبر بوابة زامبيا.. والمحترفون يلتحقون تباعاً

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، "تكثيف" المنتخب الوطني لاستعداداته لتصفيات كأس العالم عبر مواجهة منتخب زامبيا "ودياً"، وفيما بيّن أن القائمة الحالية للمنتخب تضم 28 لاعباً، أكد التحاق اللاعبين المحترفين تباعاً في 15 آذار الحالي.

وقال الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "المُنتخب الوطني كثّـفَ جُرعاته التدريبيّة، عصر اليوم الاثنين، في ملعبِ الشعب الدولي استعداداً لمواجهةِ زامبيا الوديّة في الثامن عشر من الشهر الحالي تحضيراً لمباراتي الإمارات وسوريا ضمن التصفياتِ المؤهلة لمونديال قطر 2022".

وأضاف الاتحاد في بيانه أن "تدريبات المنتخب الوطني، اليوم، جرت بحضور وزيرُ الشباب والرياضة، رئيس اتحاد الكرة، عدنان درجال، والنائب الثاني مُشرف المنتخب يونس محمود، إضافة إلى عضوي الاتحاد رحيم لفتة وخلف جلال".

وبحسب، البيان "فقد شارك (28) لاعباً في التدريبات وهم كلٌ من محمد حميد، محمد صالح، دلوفان مهدي، محمد شاكر، أحمد إبراهيم، سعد ناطق، مناف يونس، أمير صباح، رسلان حنون، ضرغام إسماعيل، حسن رائد، مصطفى محمد جبر، محمد علي عبود، محمد قاسم، يوسف فوزي، حسن داخل، محمد مزهر، شيركو كريم، حسين جبار، حسن عبد الكريم، مراد محمد، علي حصني، أحمد فرحان، إبراهيم بايش، وكاع رمضان، مهند عبد الرحيم"، فيما أكد طبيبُ المنتخب الوطني، عبد الكريم الصفار، أن "اللاعبين حسين عمار، وعلاء عباس تدربا بشكل منفرد بعد اصابتهما وقد يخضعُان للفحص بأشعة السونار يوم غد".

وتابع البيان أن "الوحدةُ التدريبية ابتدأت بتمارين التسخين والتمطيةِ بالأشرطة المطاطية بإشرافِ مدرب اللياقة البدنية، سردار محمد، تلتها محطاتُ تدريب بدنية من أجل رفعِ المُعدل اللياقي للاعبين ثم تمارين مركبة تخللتها أمورٌ فنية بإشراف المدرب، عبد الغني شهد، كما استخدمت الأهداف المتحركة في الحصةِ التدريبية مع اللعب مجموعتين بنصفِ ملعبٍ مع تطبيق الواجبات التكتيكيّة المناطة من قبل الجهاز الفني ثم اللعب (تقسيمة) على طولِ الملعب تخللتها صفارةُ شهد في التوقف والتصحيح أثناء اللعبِ بمعية مساعديه حيدر نجم ورزاق فرحان وأحمد جاسم".

وبحسب البيان، فقد "أشاد مشرفُ المنتخب الوطني، يونس محمود، بروحيةِ وهمة اللاعبين وتصاعد وتيرة تدريباتهم في اليوم الثالث (خامس حصة تدريبية) من معسكر المنتخبِ الوطني المقام في بغداد وحماسهم في تأديةِ مُفردات الوحدة التدريبية".

ونقل البيان عن محمود قوله إن "مباراة زامبيا ستكون بروفةً تحضيريةً مهمةً قبل الوصول الى الجاهزيةِ في مباراة الإمارات والتي ينتظرنا فيها حدثٌ مهمٌ ألا وهو موضوع رفع الحظر، وعلينا أن نتعاونَ جميعاً من أجل نجاح العراق في استضافةِ هذه المباراة، ناهيك عن أهميةِ نقاط المباراة التي ستدخلنا بروحٍ معنويةٍ عاليةٍ لمباراة سوريا".

من جهته؛ قال المدير الإداري، غيث مهنا، إن "كتب مخاطبة الأندية لالتحاقِ اللاعبين المحترفين قد أبرقت من تأريخ الحادي عشر من آذار، وسيلتحقُ منذ الخامس عشر من الشهر الحالي تباعاً اللاعبون المحترفون لغاية الثاني والعشرين من الشهر نفسه، وحينها سيكون العددُ الإجمالي للقائمةِ النهائية (28) لاعباً قبل الدخول لمواجهةِ الإمارات وسوريا".