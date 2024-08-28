المنتخب العراقي يكثف استعداداته بتدريبات ليلية في الدوحة

شفق نيوز/ كثف المنتخب العراقي وحداته التدريبية، مساء اليوم الأربعاء، وذلك بخوضه رابع وحدة في معسكره المقام في الدوحة والتي احتضنتها ملاعب جامعة قطر.

وبحسب بيان للاتحاد العراقي لكرة القدم ورد لوكالة شفق نيوز، فإن التدريبات شارك فيها 21 لاعباً هم كل من: جلال حسن، وعلي كاظم، وحسين حسن، ومحمد قاسم، وأحمد يحيى، ومحمد الطائي، وسعد ناطق، وباشانغ عبد الله، وزيد تحسين، وهيران أحمد، ومهند علي، وريبين سولاقا، وحسن عبد الكريم، ولؤي العاني، وأمجد عطوان، ومناف يونس، وآكام هاشم، وأسامة رشيد، وأحمد مكنزي، وصفاء هادي، ومصطفى سعدون.

وسبقت تدريبات اليوم محاضرة فنية فيديوية من قبل مدرب المنتخب خيسوس كاساس تم التطرق من خلالها إلى دراسة المنافس من جوانب مختلفة بغية التهيئة الذهنية للاعبين قبل خوض الوحدة التدريبية وتطبيق مفرداتها بدقة للتحضير قبل مواجهة منتخب عمان في الخامس من أيلول/ سبتمبر المقبل ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال 2026.

وعلى صعيد متصل، يخوض المنتخب العراقي مباراة ودية تدريبية ضد نادي الوعب القطري يوم السبت المقبل يحدد وقتها لاحقاً، وذلك بناء على طلب المدرب كاساس في تأمينها قبل نهاية المعسكر الحالي، والتوجه بعدها إلى البصرة في الثاني من أيلول/ سبتمبر المقبل.