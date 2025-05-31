المنتخب العراقي يكتمل بإنضمام 3 نجوم من أوروبا قبل مواجهة كوريا الجنوبية

شفق نيوز/ حدد الاتحاد العراقي لكرة القدم، مواعيد وصول آخر ثلاثة لاعبين للمنتخب الوطني في معسكرهم التدريبي بمدينة البصرة، استعداداً لمواجهة كوريا الجنوبية ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وقال مصدر في الاتحاد، لوكالة شفق نيوز، إن اللاعبين الثلاثة الذين سيكملون صفوف المنتخب هم: منتظر ماجد، لاعب نادي هاماربي السويدي، الذي سينضم إلى المعسكر في 2 حزيران المقبل، وماركو فرج، المحترف مع نادي سترومسغودسيت النرويجي، والذي سيصل في نفس التاريخ، بالإضافة إلى ويمار شير، لاعب نادي ساربسبورج النرويجي، الذي سيلتحق بالمنتخب يوم 3 حزيران المقبل.

وأوضح المصدر، أن تأخر وصول هؤلاء اللاعبين يعود إلى ارتباطهم بمباريات أنديتهم في الدوريات الأوروبية، مشيراً إلى أنهم سينضمون فور انتهاء التزاماتهم مع أنديتهم.

وأشار إلى أن اللاعبين الثلاثة يشكلون ركائز أساسية مع أنديتهم هذا الموسم، حيث تبلغ القيمة السوقية لهم نحو 3 ملايين و800 ألف يورو، مضيفاً أنه في حال استثمار قدراتهم بشكل مثالي من قبل المدرب آرنولد، سيكون لهم تأثير كبير في حسم نتائج المباريات إلى جانب زملائهم المتواجدين حالياً في معسكر البصرة.