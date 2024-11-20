المنتخب العراقي يقفز للمركز الـ 54 عالمياً والسادس آسيوياً بتصنيف الفيفا

شفق نيوز/ تقدم المنتخب العراقي لكرة القدم مركزين في التصنيف الدولي بحسب النتائج الايجابية التي خرج بها الشهر الحالي.

وقفز المنتخب العراقي للمركز الـ 54 عالمياً بعد فوزه الاخير على سلطنة عمان بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 .

كما قفز للمركز السادس آسيويا بعد اليابان وايران وكوريا الجنوبية وقطر.

وجاء المنتخب الارجنتيني بالمركز الاول عالميا وحلت فرنسا ثانيا واسبانيا ثالثاً.