كأس آسيا.. العراق في المجموعة الرابعة الى جانب فيتنام اندونيسيا واليابان

شفق نيوز/ وضعت قرعة نهائيات كأس آسيا المنتخب العراقي في المجموعة الرابعة الى جانب منتخبات اليابان و فيتنام اندنوسيا.

وجرت اليوم الخميس قرعة نهائيات بطولة كأس آسيا 2023 بقطر، في المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا بالعاصمة القطرية الدوحة.

ومثل العراق هذا اليوم في قرعة نهائيات كأس آسيا 2023 في قطر، المدير الاداري للمنتخب العراقي مهدي كريم ومدرب منتخب العراق الاسباني خيسوس كاساس.

يشار إلى أن المنتخبات العربية المشاركة في البطولة هي: قطر، العراق، لبنان، عُمان، السعودية، سورية، الإمارات، الأردن، فلسطين، البحرين، ومجمل المنتخبات المشاركة في النهائيات 24 منتخباً .

وبحسب تصنيف قرعة المنتخبات المشاركة في البطولة، التي ستقام خلال الفترة من 12 كانون الثاني وحتى 10 شباط من عام 2024، بمشاركة 24 منتخباً، سيكون منتخب قطر والسعودية في المستوى الأول، بينما تأتي منتخبات العراق والامارات وسلطنة عُمان والأردن في المستوى الثاني، في وقت حلت منتخبات البحرين وسورية وفلسطين ولبنان في المستوى الثالث.

ويشارك العراق في نهائيات كأس آسيا 2023 للمرة العاشرة في تاريخه، وهو يعد ضمن المنتخبات العربية التي سبق لها التتويج باللقب عندما نجح في الظفر به في النسخة التي أقيمت عام 2007 في أربع دول هي إندونيسيا وماليزيا وفيتنام وتايلاند، لأول مرة في تاريخ البطولة.