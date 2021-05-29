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المنتخب العراقي يقسو على ضيفه النيبال بسداسية ودية

Category: ريـاضة

Date: 2021-05-29T18:35:15+0000
المنتخب العراقي يقسو على ضيفه النيبال بسداسية ودية

شفق نيوز/ وضع المنتخب العراقي، يوم السبت، ست كرات في مرمى ضيفه النيبال مقابل هدفين للفريق الضيف، في مباراة ودية جرت اليوم ملعب الفيحاء في مدينة البصرة الرياضية.

وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب العراقي، بأربعة أهداف مقابل هدفين للنيبال.

وسجل منتخب العراق اولا في الدقيقة السابعة عن طريق علاء عبد الزهرة، وبعد دقيقة سجل منتخب النيبال هدف التعديل عن طريق اللاعب انجان باستا، وفي الدقيقة 30 سجل النيبال هدف التقدم الثاني عن طريق مناش دانكي.

وتمكن لاعب العراق محمد عبد الزهرة من تسجيل هدف التعديل وهو أول هدف دولي له في الدقيقة 35، وعزز ايمن حسين النتيجة لمنتخبنا بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 40 وعاد ايمن لتسجيل هدف رابع للعراق في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الاول "47".

وفي الشوط الثاني سجل المنتخب العراقي الهدف الخامس في الدقيقة 67 عن طريق مهند علي، وسجل سجاد جاسم الهدف السادس لمنتخبنا وهو اول هدف دولي له في الدقيقة 74 من عمر اللقاء .

قاد اللقاء طاقم تحكيم كويتي تالف من الحكم الدولي سعد الفضلي حكم ساحة، يساعده كل من سيد علي محمود مساعداً اولاً، وسعود الشمالي مساعداً ثانياً.

وينهي المنتخب العراقي معسكر البصرة، الذي استمر لـ 12 يوما، بعد خوض ودية النيبال قبل السفر إلى مملكة البحرين بداية الشهر المقبل لخوض مباريات التصفيات الآسيوية ضمن المجموعة الثالثة والتي تضم منتخبات البحرين وإيران وهونغ كونغ وكمبوديا.

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