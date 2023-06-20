المنتخب العراقي يفوز على نادي لينكولن ريد إمبيس بأقدام ايمن حسين

شفق نيوز/ فاز المنتخب العراقي لكرة القدم على فريق نادي لينكولن ريد إمبيس من جبل طارق، مساء اليوم الثلاثاء، في مباراة ودية ضمن المعسكر التدريبي الذي يخوضه في اسبانيا.

وذكر الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان المباراة التي جرت في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت بغداد على ملاعب التدريب الخاصة بمقر إقامة وفد المنتخب العراقي في مدينة خيريز الاسبانية، انتهت بفوز العراق 2-1.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الايجابي بين منتخب العراق ونادي لينكولن ريد امبيس، حيث سجل هدف العراق ايمن حسين، وفي الشوط الثاني اضاف ايمن حسين هدف العراق الثاني.

وكان المنتخب العراقي قد خسر مباراته الودية الاولى بمعسكره التدريبي في اسبانيا امام نظيره الكولومبي بهدف دون رد.