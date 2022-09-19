المنتخب العراقي يفوز على الشرطة ودياً

شفق نيوز / فاز المنتخب العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، على نادي الشرطة، بهدف دون مقابل في مباراة ودية جرت على أرضية ملعب المدينة الدولي بالعاصمة بغداد.

وسجل هدف الفوز للمنتخب العراقي، المهاجم أسو رستم، في مباراة بمثابة الاختبار الأول للمنتخب، تحت إشراف المدرب راضي شنيشل.

وأقيمت المباراة في إطار استعدادات المنتخب الوطني، قبل المشاركة في بطولة الأردن الدولية المقررة في 23 من هذا الشهر.

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم، قد أعلن عن إقامة مباراة ودية "مغلقة" بين المنتخب الوطني وبطل الدوري العراقي الممتاز للموسم الأخير فريق الشرطة.