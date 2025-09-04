المنتخب العراقي يفتتح مشواره بلقاء هونغ كونغ في كأس ملك تايلاند

شفق نيوز- بانكوك

يخوض المنتخب العراقي لكرة القدم، اليوم الخميس، أولى مبارياته في بطولة كأس ملك تايلاند الدولية، عندما يلاقي نظيره منتخب هونغ كونغ ضمن الدور نصف النهائي من البطولة الودية.

وتقام المواجهة على ملعب كانشانابوري عند الساعة 12 ظهراً بتوقيت بغداد، على أن يلتقي في المباراة الثانية منتخب تايلاند منظم البطولة مع منتخب جزر فيجي عند الساعة الرابعة عصراً بالتوقيت ذاته.

وسيخوض الفائزان المباراة النهائية يوم الأحد المقبل عند الرابعة عصراً لتحديد المركزين الأول والثاني، فيما يلتقي الخاسران في اليوم نفسه عند الثانية عشرة ظهراً لحسم المركزين الثالث والرابع.

وتُنقل مواجهة العراق أمام هونغ كونغ عبر قناة الرابعة الرياضية العراقية في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً بتوقيت بغداد.

وتأتي مشاركة "أسود الرافدين" في بطولة كأس تايلاند في إطار التحضير لخوض الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم، إذ يلتقي المنتخب العراقي مع نظيره الإندونيسي يوم 11 تشرين الأول المقبل، قبل أن يواجه السعودية يوم 13 من الشهر ذاته.