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المنتخب العراقي يفاتح صربيا لاقامة معسكر تدريبي ومباريات ودية

Category: ريـاضة

Date: 2021-07-15T07:42:52+0000
المنتخب العراقي يفاتح صربيا لاقامة معسكر تدريبي ومباريات ودية

شفق نيوز/ كشف المدير الاداري للمنتخب الوطني العراقي، يوم الخميس، عن مفاتحة صربيا لاستضافة المنتخب في معسكر تدريبي استعداداً للتصفيات الحاسمة المؤهلة لكأس العالم .

وقال باسل كوركيس لوكالة شفق نيوز، إنه قام بمفاتحة صربيا لاستضافة المنتخب الوطني بمعسكر تدريبي استعداداً لتصفيات كأس العالم 2022.

وأضاف أنه طلب إقامة عدد من المباريات الودية تتخلل  المعسكر التدريبي، بغية الوقوف على استعدادات المنتخب بشكل جيد قبل المنافسات المؤهلة .

وأشار إلى أنه سبق وأن فاتح دولاً أخرى لاستضافة العراق في معسكر تدريبي، مستبعداً مفاتحة تركيا بسبب عدم امكانية تأمين مباريات على مستوى عال مع الفرق التركية القوية .

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