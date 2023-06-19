المنتخب العراقي يغادر معسكره في إسبانيا الاربعاء ولاعبوه: هدفنا التأهل لكأس العالم 2026

شفق نيوز/ اختتم المُنتخبُ الوطنيّ وحداته التدريبيّة، اليوم الاثنين، تحضيراته لمُواجهةِ نادي لينكولن ريد إمبيس، بطل دوري جبل طارق، قبل مغادرة إسبانيا بعد غد الاربعاء، فيما كشف لاعبوه أن الطموح من إقامة هذه المعسكرات التدريبية التأهل الى كأس العالم 2026.

وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "المباراة تقام اليوم في الساعةِ السابعة مساءً بتوقيت خيريز، الساعة الثامنة مساءً بتوقيتِ بغداد، وتقام المباراة على ملاعب التدريبِ الخاصّة بمقرّ إقامةِ وفد المنتخبِ الوطنيّ في خيريز".

وأضاف الاتحاد أن "التدريبات المسائيّة هي الأخيرة لأسود الرافدين في مُعسكرِ إسبانيا قبل مغادرةِ الوفد العراقيّ إسبانيا بعد غد الأربعاء".

من جهةٍ أخرى، قدّم محترفُ ارهوس الدنماركي "كيفن يعقوب" الشُكرَ الجزيل لأعضاءِ الوفد العراقيّ كافة، ولكل مَن وقفَ معه سواء من بعيدٍ أو قريب.

ونقل البيان عن يعقوب قوله: "بالنسبةِ لي كان هذا حلماً وتحولَ إلى حقيقةٍ بأن ألعبَ للمُنتخبِ الوطنيّ العراقيّ، وأمثل الشعبَ العراقيّ، وكان أحد أفضل أيام حياتي، وكنتُ أنا وعائلتي نشعرُ بالفخرِ الكبير، لكن لسوءِ الحظ حدثت هذه الإصابةُ، وبعد كل الذي حدثَ تلقيت دعماً هائلاً من كل أبناءِ العراق، وكان شيئاً رائعاً يفوقُ الخيالَ، وأنا سعيدٌ جداً لذلك، وأشعر حقيقةً بهذا الحبِ، وأنا وعائلتي سعداء جداً".

وأضاف يعقوب "سأحاول كل ما باستطاعتي من أجل العودةِ وردّ الجميل للمحبين، وأتمنى أن أفعل لهم أشياء جيدةً، وسيكون هدفي التأهلَ إلى كأس العالم 2026".

من جهته قال محترفُ فيزيلا البرتغالي "أسامة رشيد" قبل مغادرته مقرّ إقامة وفد المنتخب الوطنيّ بسبب الإصابةِ إن "المكان جيد لإقامةِ المعسكر، والأجواءُ مثاليةٌ، وأرضيةُ الملاعب ممتازةٌ للتدريب وممارسة كرة القدم، يمكننا هنا التركيز فقط على كرةِ القدم.. لقد حصلنا على حصصٍ تدريبيةٍ جيدةٍ، وأشعر أننا تطورنا كثيرًا، وأعتقد أننا قدمنا مباراةً جيدةً أمام كولومبيا، وهناك تحسنٌ مقارنةً بالمُباراةِ الأخيرة ضد روسيا".

وأضاف رشيد "أعتقد أننا نسيرُ في الطريقِ الصحيح، وإن هناك المزيد من البناءِ في الفريق، والجميعُ يعرفُ ما يجب فعله، وأعتقد أن جودةَ التدريب احترافيةٌ وعلى مستوى عالٍ، وأيضاً لدينا مجموعةٌ من المواهب الشابة، بالإضافةِ إلى لاعبي الخبرةِ في الفريق، وهو ما يمنحنا خليطاً جيداً، ويجعلنا نملك كلَ مقومات النجاح في كأس آسيا المقبلة، ومن ثم الدخول في تصفياتِ كأس العالم".