المنتخب العراقي يغادر إلى تايلاند نهاية الشهر.. وبرنامج متكامل جهزه أرنولد

شفق نيوز- بغداد

كشف عضو اتحاد الكرة العراقي غالب الزاملي، يوم الاثنين، عن بدء مدرب المنتخب العراقي غراهام ارنولد، تحضيراته لإعداد المنتخب لمباريات الملحق الآسيوي وبطولة كأس ملك تايلاند.

وقال الزاملي، لوكالة شفق نيوز، إن "ارنولد وضع برنامجه التحضيري لمشوار المنتخب في الاستحقاقات المقبلة واختيار اللاعبين الأكثر جاهزية، وذلك بعد الاتفاق على تفاصيل البرنامج مع رئيس الاتحاد عدنان درجال".

وأضاف أن "يوم الـ31 من الشهر الحالي قد حُدد كموعد لمغادرة المنتخب العراقي إلى تايلاند للدخول في معسكره التدريبي والمشاركة في بطولة كأس ملك تايلاند المقررة انطلاقها في الـ4 من شهر أيلول المقبل"، مبيناً أن "ارنولد خصص عدداً من كوادره المساعدة لمتابعة معسكرات أبرز فرق دوري نجوم العراق، وهي الزوراء والشرطة والقوة الجوية المقررة في مصر، فيما أرسل كادراً آخر إلى تونس لمتابعة معسكر الكرمة، وذلك للاطلاع على جاهزية اللاعبين الذين سيتم دعوتهم لتمثيل المنتخب".

وأشار الزاملي، إلى أن مساعد المدرب ارنولد، رينيه مولينستين، سيواصل جولاته لمتابعة اللاعبين المحترفين في أوروبا، لافتاً إلى أن تكليف ارنولد لطواقمه التدريبية بمتابعة الفرق جاء بعد تأجيل بطولة كأس السوبر بسبب عدم جاهزية الملاعب، إضافة إلى تأخر الفرق الستة المشاركة في البطولة ببدء الموسم التحضيري.

يُذكر أن القرعة أوقعت منتخب العراق في مواجهة هونغ كونغ ببطولة كأس ملك تايلاند الودية خلال شهر أيلول المقبل، حيث سيلاقي منتخب العراق نظيره هونغ كونغ يوم 4 أيلول في نصف النهائي، بينما يلتقي في اليوم ذاته منتخب جزر فيجي مع مضيف البطولة تايلاند. ‎