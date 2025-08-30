المنتخب العراقي يغادر إلى تايلاند للمشاركة في بطولة "كأس الملك" الودية

شفق نيوز- بغداد

غادر وفد المنتخب الوطني العراقي، يوم السبت، متوجهاً إلى تايلاند للمشاركة في بطولة كأس ملك تايلاند الدولية الودية المقررة مطلع شهر ايلول/ سبتمبر المقبل، بمشاركة اربع منتخبات هي العراق وتايلند وهونك كونك وفيجي.

وأوقعت القرعة منتخب العراق في مواجهة هونج كونج ببطولة كأس ملك تايلاند الودية المقررة خلال شهر سبتمبر/أيلول المقبل.

ويلعب منتخب العراق ضد هونج كونج يوم 4 سبتمبر/أيلول المقبل في نصف النهائي، ثم يلتقي في اليوم ذاته منتخب جزر فيجي ضد تايلاند.

وكان مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم، غراهام أرنولد، أعلن أول أمس الخميس، عن قائمة المنتخب التي ستشارك في كأس ملك تايلاند.

وتألفت القائمة من حراسة المرمى جلال حسن وأحمد باسل وفهد طالب، واللاعبين ريبين سولاقا ومناف يونس وعلي فائز وزيد تحسين وشيركو كريم وفرانس بطرس وأحمد يحيى وميرخاس دوسكي وأمجد عطوان وأسامة رشيد وأمير العماري وكيفن يعقوب وسجاد جاسم ويوسف الأمين وإبراهيم بايش ومنتظر الماجد وبشار رسن وماركو فرج وايمن حسين ومهند علي.