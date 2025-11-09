المنتخب العراقي يغادر إلى الإمارات.. والعماري أول المحترفين وصولاً

شفق نيوز- بغداد

غادر وفد المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم، اليوم الأحد، العاصمة بغداد متوجهاً إلى دولة الإمارات عبر مطار بغداد الدولي، للدخول في معسكر تدريبي قصير استعداداً لمواجهة منتخب الإمارات يوم 13 من الشهر الحالي.

وضم وفد المنتخب اللاعبين المحليين إلى جانب الكادرين الفني والإداري، على أن يلتحق المحترفون بتدريبات المنتخب تباعاً.

وفي السياق ذاته، وصل إلى الإمارات لاعب المنتخب العراقي أمير العماري المحترف في نادي كراكوفيا البولندي، ليكون أول الواصلين إلى المعسكر التدريبي هناك.

وسيواجه المنتخب العراقي نظيره الإماراتي في الملحق الآسيوي يومي 13 و18 من الشهر الجاري، حيث ستقام مباراة الذهاب على استاد محمد بن زايد في أبو ظبي، فيما سيُقام لقاء الإياب على ملعب البصرة الدولي.

وأعلن مدرب المنتخب الوطني غراهام أرنولد، مساء أمس السبت، استدعاء لاعب نادي الشرطة حسين علي إلى قائمة المنتخب بدلاً من يوسف الأمين الذي يعاني من الإصابة.

وكان أرنولد قد أعلن قائمة المنتخب استعداداً لمواجهة الإمارات في الدور الإقصائي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، وتضمنت الأسماء: جلال حسن، أحمد باسل، فهد طالب (لحراسة المرمى)، ريبين سولاقا، مناف يونس، آكام هاشم، زيد تحسين، مصطفى سعدون، حسين علي، شيركو كريم، أحمد يحيى، ميرخاس دوسكي، إيمار شير، أسامة رشيد، أمير العماري، كيفن يعقوب، زيدان إقبال، منتظر الماجد، ماركو فرج، حسن عبد الكريم، علي جاسم، أيمن حسين، مهند علي، وعلي الحمادي.