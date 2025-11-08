المنتخب العراقي يغادر غداً إلى الإمارات استعداداً لمواجهة الملحق الآسيوي

شفق نيوز- بغداد

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم السبت، عن موعد مغادرة وفد المنتخب الوطني إلى دولة الإمارات لخوض مواجهة الملحق الآسيوي أمام منتخب الإمارات، ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وقال المنسق الإعلامي للمنتخب، سلام المناصير، لوكالة شفق نيوز، إن "المنتخب سيغادر بغداد صباح يوم غد الأحد متوجهاً إلى الإمارات للدخول في معسكر قصير يقام هناك استعدادا للمباراة المرتقبة أمام الإمارات يوم الخميس الموافق 13 من هذا الشهر".

‏وأضاف أن "المنتخب سيتوجه باللاعبين المحليين المتواجدين في دوري نجوم العراق لكرة القدم والملاكين التدريبي والاداري"، مشيرا إلى أن "المحترفين سيلتحقون في اليوم التالي الاثنين بالوفد لينخرطوا بتدريبات المنتخب التي ستقام في الإمارات لغاية يوم المباراة المرتقبة".

وأجرى المنتخب العراقي، أمس الجمعة، تدريباته في بغداد استعدادا لمباراتي الإمارات في الملحق الآسيوي المقررتين في الامارات يوم 13 من الشهر الحالي و18 من الشهر نفسه في بغداد.

وشهد التجمع لاعبي المنتخب العراقي المحليين فقط باشراف الجهاز الفني بقيادة غراهام ارنولد.

وكان مدرب المنتخب العراقي غراهام ارنولد، أعلن عن قائمة المنتخب العراقي لكرة القدم استعداداً لمواجهة منتخب الامارات في الدور الاقصائي المؤهل الى نهائيات كأس العالم 2026.

وتألفت القائمة كل من :جلال حسن واحمد باسل وفهد طالب لحراسة المرمى، واللاعبون ريبين سولاقا ومناف يونس وآكام هاشم وزيد تحسين ومصطفى سعدون وحسين علي وشيركو كريم وأحمد يحيى وميرخاس دوسكي وايمار شير واسامة رشيد وامير العماري وكيفن يعقوب وزيدان إقبال ويوسف الأمين ومنتظر الماجد وماركو فرج وحسن عبد الكريم وعلي جاسم وايمن حسين ومهند علي وعلي الحمادي.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، كشف عن موعد مباراتين بين المنتخب الإماراتي ونظيره العراقي ضمن الدور الخامس من التصفيات الآسيوية المؤهلة الى مونديال 2026.

ويستضيف منتخب الإمارات نظيره العراقي في مواجهة الذهاب، على ملعب محمد بن زايد، عند الساعة الثامنة من مساء الخميس، الموافق 13 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، بينما يحل المنتخب الإماراتي ضيفاً على المنتخب العراقي في مواجهة الإياب، على أرض استاد البصرة الدولي، عند الساعة السابعة من مساء الثلاثاء الموافق يوم 18 من الشهر الحالي، حيث يتأهل الفائز منهما بمجموع المباراتين إلى الملحق العالمي المؤهل إلى المونديال، المقرر إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وتتنافس 6 منتخبات فيما بينها ضمن الملحق العالمي، على أن يصل منتخبان فقط إلى أكبر بطولات العالم.