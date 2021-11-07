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المنتخب العراقي يغادر الى قطر استعداداً للقاء سوريا وكوريا الجنوبية

Category: ريـاضة

Date: 2021-11-07T06:30:08+0000
المنتخب العراقي يغادر الى قطر استعداداً للقاء سوريا وكوريا الجنوبية

شفق نيوز/ يعتزم المنتخب العراقي في الساعة الحادية عشر من صباح اليوم الاحد، التوجه إلى العاصمة القطرية الدوحة وذلك استعدادا لمواجهة منتخبي سوريا وكوريا الجنوبية ضمن نصفيات اسيا لكرة القدم المؤهلة لكاس العالم 2022.

وتألفت قائمة لاعبي المنتخب من، (فهد طالب وأحمد باسل وعلي ياسين لحراسة المرمى، وحسين عمار وضياء فرانس بطرس وعلي عدنان ومهند جعاز ومصطفى ناظم وأحمد إبراهيم وعلي فائز وريبين سولاقا، وأمجد عطوان وأمير العماري ومحمد علي عبود وبشار رسن ومحمد قاسم وأحمد فاضل وسجاد جاسم ومنتظر محمد جبر وأحمد فرحان وحسين عبد الكريم وحسين جبار وشيركو كريم وجيلوان حمد وأبراهيم بايش وعلي الحمادي وعلاء عبد الزهرة وأيمن حسين.

وسيواجه المنتخب العراقي منتخب سوريا في الحادي عشر من الشهر الحالي على ملعب الغرافة في تمام الساعة الثامنة مساءً، بينما سيخوض مباراةَ كوريا الجنوبية في الجولة السادسة التي ستقام أيضاً في الدوحة بتمام الساعة السادسة مساءً على الملعب نفسه.

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