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المنتخب العراقي يغادر السعودية إلى الإمارات استعداداً لمواجهة سوريا

Category: ريـاضة

Date: 2022-03-26T08:28:00+0000
المنتخب العراقي يغادر السعودية إلى الإمارات استعداداً لمواجهة سوريا

شفق نيوز / غادرَ وفد مُنتخب العراقي لكرة القدم، يوم السبت، من السعوديّة إلى الإمارات استعداداً لمواجهة نظيره السوري المقررة الثلاثاء المقبل.

وستقام مباراة العراق وسوريا، على أرض الإمارات، يوم الثلاثاء المقبل، بملعبِ راشد، في الساعةِ الرابعة و(٤٥) دقيقة.

وكان في توديعِ الوفد السفيرُ العراقيّ في السعوديّة (عبد الستار هادي الجنابي).

كما رافقَ وفد المنتخب إلى الإمارات وزير الشباب والرياضة رئيس الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم (عدنان درجال) والنائب الثاني لرئيسِ الاتحاد (يونس محمود).

في السياق، قال عضو اتحاد الكرة العراقي لكرة القدم، رحيم لفتة، لوكالة شفق نيوز، إن "اتفاقاً تم على تقديم يوم السفر إلى هذا اليوم حيث توجه المنتخب الى الامارات استعدادا لخوض مباراته الاخيرة امام سوريا ضمن التصفيات المؤهلة لكاس العالم".

وأضاف لفتة: "كان مقررا البقاء اليوم أيضاً في السعودية لكن بسبب توقعات ومفاجأت قد تحصل في أخذ المسحات في الإمارات تقرر الذهاب مبكراً".

وأشار إلى أن "تواجد المنتخب في الإمارات بوقت مبكر، سيمنحه الفرصة للاستعداد بأريحية والتأقلم مع أجواء الإمارات، استعدادا للمباراة المهمة أمام سوريا والتي تعد الحاسمة للعراق".

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