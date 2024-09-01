المنتخب العراقي يعود إلى بغداد ويستعد لمواجهة عمان في البصرة

شفق نيوز/ أكد عضو اتحاد الكرة ومشرف المنتخب العراقي لكرة القدم أحمد الموسوي، يوم الأحد، أن المنتخب سيغادر العاصمة القطرية الدوحة متوجهًا إلى بغداد يوم غد الاثنين، بعد انتهاء معسكره التدريبي القصير في قطر.

وأضاف الموسوي، لوكالة شفق نيوز أن المنتخب العراقي سيجري آخر وحدة تدريبية له في الدوحة مساء اليوم الأحد، قبل أن يغادر غدًا الاثنين حسب حجوزات الطيران.

وأوضح أن الفريق سيبدأ فور وصوله إلى البصرة تدريباته الاستعدادية التي ستستمر لمدة ثلاثة أيام، وذلك استعدادًا لمواجهة نظيره العماني على ملعب البصرة الدولي في الخامس من أيلول الجاري.

وأشار الموسوي إلى أن جميع المحترفين الذين تمت دعوتهم للانضمام للمنتخب سيلتحقون بالفريق في البصرة، بعد أن تعذر حضورهم في المعسكر الأول بقطر بسبب ارتباطهم مع أنديتهم.

وأكد أن جميع اللاعبين سينتظمون في التدريبات الموحدة في البصرة استعدادًا للقاء منتخب عمان، وهو اللقاء الذي يمثل بداية مشوار المنتخب في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.

وأضاف الموسوي أن معسكر قطر كان مهمًا للغاية، حيث ساهم في تحديد مستويات اللاعبين الفنية والبدنية، وأوصلهم للجاهزية التامة استعدادًا للمواجهة المرتقبة.

وخاض المنتخب العراقي خلال معسكره في قطر مباراة تجريبية واحدة أمام نادي الوكرة القطري، انتهت بفوز المنتخب العراقي بهدفين دون رد.