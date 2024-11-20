المنتخب العراقي يعود الى أرض الوطن بدون المحترفين

شفق نيوز/ عاد المنتخب الوطني العراقي الى بغداد بعد الانتهاء من مباراته أمام مضيفه منتخب سلطنة عمان في الجولة السادسة من التصفيات الاسيوية المؤهلة لكاس العالم 2026 والذي تمكن من تحقيق الانتصار بهدف دون مقابل لمنتخب عمان.

ووصل وفد المنتخب العراقي على متن طائرة خاصة أقلته من مطار مسقط الدولي الى بغداد .

وقال المنسق الإعلامي للمنتخب محمد عماد لوكالة شفق نيوز ان الوفد وصل بعد ظهر اليوم الأربعاء، بينما غادر اللاعبون المحترفون كل واحد للبلد الذي يمثل ناديه.

واضاف ان الطائرة العائدة الى بغداد حملت على متنها رئيس وأعضاء الاتحاد والجهاز الفني على رأسه المدرب خيسوس كاساس إضافة للاعبي المنتخب العراقي المحليين .

وحقق المنتخب العراقي فوزا مهماً على نظيره العُماني بهدف دون مقابل، ضمن الجولة السادسة من تصفياتِ المجموعة الثانية للقارة الآسيويّة المؤهلة لكأس العالم 2026 .

ورفع المنتخب العراقي رصيده للنقطة الـ 11 ليقفز الى المركز الثاني بالمجموعة الثانية بعد المتصدر المنتخب الكوري الجنوبي الذي يحتل المركز الأول برصيد 14 نقطة .

وجرت مباراة امس الثلاثاء بين العراق وعمان على ملعب السلطان قابوس الدولي في بوشر بالعاصمة العمانية مسقط، عند الساعة السابعة مساءً.