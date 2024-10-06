المنتخب العراقي يعلن غياب أسامة رشيد عن مباراتي فلسطين وكوريا بسبب الإصابة

شفق نيوز/ أعلن المنسق الإعلامي للمنتخب الوطني العراقي محمد عماد، يوم الأحد، عن غياب لاعب المنتخب أسامة رشيد عن مواجهتي فلسطين و كوريا الجنوبية ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال 2026.

وقال عماد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "سبب غياب رشيد هو تعرضه إلى اصابة في مباراة فريقه الاخيرة اربيل امام الزوراء".

وأضاف، "بعد تواصل الجهاز الطبي للمنتخب الوطني مع اللاعب بعد إجرائه لفحوصات مكثفة في أربيل اتضح انه سيكون بحاجة إلى الراحة والعلاج من أجل العودة إلى الملاعب في القريب العاجل".

واليوم الأحد، استدعى مدربُ المنتخب العراقي لكرة القدم، خيسوس كاساس، اللاعبَ علي فائز إلى القائمةِ النهائية المُستدعاة لمواجهتي فلسطين وكوريا الجنوبية، ضمن التصفياتِ المؤهلة لمونديال 2026.

ومن المؤملِ أن يصلَ اليوم مساءً، وفدُ المنتخب الوطنيّ إلى البصرةِ، على أن يلتحقَ غداً اللاعبون المحترفون في مقر الإقامة بالبصرة، قبل خوضِ أولى التدريبات يوم غد الاثنين في المدينةِ الرياضيّة بالمحافظة.