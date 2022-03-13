المنتخب العراقي يعلن دخوله معسكرا مغلقا ويكشف عن الغيابات قبل لقاء زامبيا

شفق نيوز/ أكد المنسق الإعلامي للمنتخب العراقي لكرة القدم يوم الاحد، ان تدريبات المنتخب الوطني ستكون يومية وعلى دفعتين صباحية ومسائية.

وقال محمد عماد لوكالة شفق نيوز؛ انه "بالنسبة للوحدات التدريبية صباحية ومسائية ، ستكون الصباحية تكون خاصة بالتهيئة البدنية".

واضاف ان "التدريبات الصباحية ستكون متغيرة الوقت بينما حددت الساعة السابعة مساءً للتدريبات المسائية بشكل ثابت".

وبين محمد ان "كل التدريبات المتبقية ستكون مغلقة اعتباراً من هذا اليوم وستكون مفتوحة فقط قبل يوم من مباراة زامبيا لوسائل الإعلام لمدة خمسة عشر دقيقة".

وأشار إلى ان "التدريبات ستكون بحضور كل اللاعبين باستثناء غياب المحترفين ولاعبي الزوراء المرتبطين مع ناديهم لمباراة الشارقة بالاضافة الى غياب لاعبين للاصابة وهما فهد طالب وميثم جبار".

ويواجه المنتخب العراقي ضيفه الزامبي وديا في الثامن عشر من الشهر الحالي على ملعب المدينة ببغداد.