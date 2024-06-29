المنتخب العراقي يعسكر في قطر استعداداً لتصفيات آسيا

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم السبت، عن إقامة معسكر تدريبي للمنتخب الوطني العراقي لكرة القدم في العاصمة القطرية الدوحة، استعداداً لتصفيات آسيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026.

‏وقال غالب الزاملي عضو اتحاد الكرة لوكالة شفق نيوز إن "الاتحاد اتفق مع خيسوس كاساس مدرب منتخبنا الوطني، لإقامة معسكر تدريبي في الدوحة بدلا من التجمع الداخلي في العراق في الوقت الحالي".

وأضاف أن "المعسكر يأتي ضمن استعدادات المنتخب للمشاركة في التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2026".

‏وأشار الزاملي إلى أن "كاساس سيعقد اجتماعاً مع الاتحاد العراقي لكرة القدم لتحديد موعد المعسكر وآلية إقامتها في قطر".

‏‏وأكد أن "الاتحاد حريص على إقامة بعض المواجهات الودية قبل الدخول في المنافسات الرسمية المؤهلة لكأس العالم".

ووضعت قرعة التصفيات الآسيوية الحاسمة والمؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026، التي أجريت الخميس (27 حزيران 2024)، المنتخب العراقي في المجموعة الثانية إلى جانب كوريا الجنوبية والأردن وعُمان وفلسطين والكويت.