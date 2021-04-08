المنتخب العراقي يعسكر في البصرة منتصف الشهر المقبل تحضيراً لوديتين

شفق نيوز / أكد إياد بنيان، رئيس الهيئة التطبيعية، يوم الخميس، الاستماع لطلبات مدرب المنتخب العراقي كاتانيتش، بغية إعداد المنتخب للتصفيات الآسيوية المزدوجة.

وقال بنيان لوكالة شفق نيوز، إن "التطبيعية اتفقت مع كاتانيتش على إقامة معسكر تدريبي للمنتخب، منتصف الشهر المقبل في محافظة البصرة".

وأضاف أن "كاتانيتش طلب أيضا تأمين مباراتين على الأقل للفريق العراقي، قبل الدخول في المنافسات"، مؤكدا أن "التطبيعية فاتحت منتخبي سنغافورا وماليزيا، وهناك موافقات مبدئية حصلت التطبيعية عليها".

وختم بنيان، حديثه قائلا إن "المنتخب السنغافوري ابدى استعداده لمواجهة المنتخب العراقي، لكن ليس في البصرة، بل في البحرين أو الامارات".