المنتخب العراقي يعاود تدريباته على مجموعتين في "أبو ظبي"

شفق نيوز/ عاود المنتخبُ العراق، يوم الأحد، إجراءَ تدريباته في العاصمةِ "أبو ظبي" في مدينةِ خليفة الرياضيّة، وذلك تحضيراً للمشاركة في نهائيات كأس آسيا 2023.

وقسمت التمرينات على مجموعتين، الأولى جاءت تدريباتهم استشفائيةً، وبإشراف الجهاز البدنيّ المؤلف من خافير برنادوت و مانولو سولادو، واقتصرت تحديداً على الذين اشتركوا دقائقَ أكثر من بقية زملائهم في مواجهةِ الأمس ضد منتخب كوريا الجنوبية.

بينما كانت تدريباتُ المجموعة الثانية بإشراف الجهاز الفنيّ، وتضمنت جوانبَ تكتيكيةً مع تطبيق مفرداتٍ فنيةٍ حسب توجيهات الملاك التدريبيّ.

وقد سبق انطلاق التدريبات محاضرة من قبل المدرب خيسوس كاساس تحدثَ فيها عن أهم الملاحظاتِ التي دوّنتها مفكرته عن مواجهة الأمس، على أمل أن يكونَ هناك اليوم تحليلٌ فنيّ مفصل لشريطِ المباراة للجهاز الفني للحديث بالتفاصيل الفنيّة، وعن الأخطاء التي ارتكبت ومدى إمكانية معالجتها، إضافةً إلى تشخيص بعض الجوانب التي نفذت بطريقةٍ إيجابية.

على صعيدٍ متصل، منح مدرب المنتخب الوطنيّ خيسوس كاساس الراحةَ لجميع لاعبي المنتخب الوطنيّ بعد التدريبات، ولن تكون هناك تدريباتٌ مسائية، على أمل أن يعاودَ أسودُ الرافدين يوم غد الاثنين، تدريباتهم بشكلٍ تصاعدي لحين موعد السفر إلى الدوحة في 11 من الشهر الحالي.