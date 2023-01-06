المنتخب العراقي يعادل نظيره العُماني في أولى مباريات بطولة خليجي 25

شفق نيوز/ تعادل المنتخب العراقي سلبيا من دون اهداف مع المنتخب العُماني في اولى مباريات بطولة كاس خليجي 25 التي انطلقت مساء اليوم في البصرة بحضور رئيس الاتحاد الدولي "فيفا" جياني انفانتينو.

وجرت المباراة على ملعب البصرة الدولي بحضور جماهيري غفير ملأ مدرجات الملعب.

ويواجه المنتخب العراقي نظيره السعودي الاثنين المقبل على ملعب البصرة الدولي في مباراته الثانية ضمن بطولة خليجي 25.

وسبق لقاء الافتتاح بين العراق وعمان احتفالية مهيبة شهدت عروضاً فنية وغنائية وفلكلورية عكست التراث العراقي والخليجي.