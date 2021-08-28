المنتخب العراقي يطير الى سيئول لملاقاة نظيره الكوري الجنوبي

شفق نيوز/ غادر وفد المنتخب العراقي لكرة القدم اليوم السبت، العاصمة بغداد متوجها إلى سيئول بطائرة خاصة لملاقاة كوريا الجنوبية في الثاني من الشهر المقبل ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

ودعا مدرب المنتخب ادفوكات قائمة من اللاعبين التي ستمثل المنتخب العراقي خلال لقائي كوريا الجنوبية وايران والتي تألفت من: فهد طالب وأحمد باسل ومحمد صالح لحراسة المرمى، وأحمد إبراهيم وعلي فائز وسعد ناطق وميثم جبار وكرار عامر وعلي عدنان وضرغام إسماعيل وعلاء مهاوي وفرانس بطرس لخط الدفاع، وأمجد عطوان وصفاء هادي وسجاد جاسم وبشار رسن وشيركو كريم وهمام طارق ومحمد قاسم وجستن ميرام وأمير العماري وإبراهيم بايش لخط الوسط، وعلاء عبد الزهرة ومهند علي وأيمن حسين لخط الهجوم.