المنتخب العراقي يطمح لتصدر مجموعته في منافسات مونديال قطر 2022

شفق نيوز/ اكد مدير وفد المنتخب العراقي لكرة القدم، احمد كوجر، يوم الاحد، ان مسحات فحص فيروس كورونا التي تم اخذها من اعضاء جاءت نتائجها سلبية ولم تُسجل اي اصابة بالفيروس.

وقال كوجر لوكالة شفق نيوز، ان "الجانب القطري ابدى مرونة كبيرة في موضوع الحجر الصحي والمسحات وتعامل بمهنية عالية وكان على مستوى عال في تهيئة الامور التحضيرية كافة التي تخص اعداد المنتخب قبل لقاء ايران في لقائنا الثاني في المجموعة الاولى المؤهلة لمونديال قطر 2022".

واشار الى ان "المنتخب اجرى الوحدة التدريبية الأولى على ملاعب الجامعة مساء امس في الدوحة تحضيراً لمباراة ايران يوم الثلاثاء المقبل".

وبين ان "لاعبي المنتخب بدأوا تدريباتهم بهمة عالية وان الهدف الاساس هو كسب النقاط الثلاث من منتخب ايران في مباراتنا المقبلة التي سنخوضها في قطر لنكون في الصدارة".