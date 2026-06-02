المنتخب العراقي يصل لاكورونيا الإسبانية ويسلم أرقام لاعبيه للجنة بطولة كأس العالم

شفق نيوز- بغداد

أعلنت الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، أن منتخب "أسود الرافدين" وصل إلى مدينة لاكورونيا الإسبانية حيث سيقيم معسكره قبل مباراته الودية مع نظيره الإسباني، مشيراً إلى تسليم أرقام لاعبي منتخب العراق رسمياً إلى اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم.

وذكر الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن المنتخب العراقي وصل إلى المدينة الإسبانية وسيجري اليوم تدريبات خفيفة في مقر قامته على أن يخوض غداً الأربعاء مرانه الرسمي على ملعب ريازور الخاص بنادي ديبورتيفو لاكورونيا عند السادسة مساءً.

وأضاف أن المنتخب العراقي سيلاقي نظيره الإسباني في مباراة ودية بعد غد الخميس، ضمن معسكره التدريبي.

وأشار إلى أن الجهاز الفني سلّم أرقام لاعبي المنتخب العراقي للجنة المنظمة لبطولة كأس العالم 2026 بشكل رسمي.

وبين الاتحاد أن ترتيب أرقام اللاعبين هي كالتالي: فهد طالب رقم 1، وريبين سولاقا رقم 2، وحسين علي رقم 3، وزيد تحسين رقم 4، وآكام هاشم رقم 5، ومناف يونس رقم 6، ويوسف الأمين رقم 7، وإبراهيم بايش رقم 8، وعلي الحمادي رقم 9، ومهند علي رقم 10، وأحمد قاسم رقم 11، وجلال حسن رقم 12، وعلي يوسف رقم 13.

وتابع أن لزيدان إقبال رقم 14، وأحمد يحيى رقم 15، وأمير العماري رقم 16، وعلي جاسم رقم 17، وأيمن حسين رقم 18، وكيفن يعقوب رقم 19، وإيمار شير رقم 20، وماركو فرج رقم 21، وأحمد باسل رقم 22، وميرخاس دوسكي رقم 23، وزيد إسماعيل رقم 24، ومصطفى سعدون رقم 25، وفرانس بطرس رقم 26.