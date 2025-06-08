منتخب العراق يصل عمان لمواجهة الأردن و"آل علي" يقود اللقاء

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الأحد، عن وصول بعثة المنتخب الوطني إلى مطار عمّان الدولي.

ويستعد المنتخب العراقي، وفق بيان مقتضب صدر عن الاتحاد، ورد الى وكالة شفق نيوز، استعداداً لملاقاة منتخب الأردن في ختام مباريات المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

في السياق، اعلن الاتحاد الاسيوي عن طاقم تحكيم إماراتي لقيادة مباراة منتخب العراق ومضيفه الأردن، في ختام الدور الثالث من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وسيكون الطاقم بقيادة الدولي الإماراتي عمر محمد آل علي، وتعد هذه ثالث مباراة يديرها عمر للمنتخب الوطني في التصفيات الحالية، بعد فوزه على فيتنام (3-1) في المرحلة الثانية، وعلى عُمان (1-0) في الجولة السادسة.

ويعد عمر آل علي من حكام النخبة الاسيويين ومن خريجي مشروع (حكم المستقبل) في الاتحاد الآسيوي عام 2014، نال الشارة الدولية في 2015، وانضم إلى قائمة حكام النخبة الآسيوية رسمياً .

وفي سياق يهدف إلى تهدئة الأجواء وتأكيد الروابط "الأخوية"، أطلق نشطاء أردنيون حملة إلكترونية تحت وسم "أهلاً بالعراق"، قبيل المواجهة المرتقبة بين منتخبي العراق والأردن في عمّان ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

وشارك نجم "النشامى" موسى التعمري في الحملة برسالة ترحيب عبر "إنستغرام"، أكد فيها عمق العلاقة بين الشعبين.

وتأتي هذه المبادرة بعد تصاعد التوتر بسبب مقطع مسيء تم تداوله مؤخراً، وأعقبته إجراءات أمنية شملت توقيف فتاة أساءت للعراقيين، وسط تأكيد رسمي على رفض أي إساءة وضرورة الحفاظ على الروح الرياضية.

ويتصدر منتخب كوريا الجنوبية ترتيب المجموعة الثانية برصيد 19 نقطة، وضمن تأهله إلى كأس العالم 2026 رفقة نظيره الأردني صاحب المركز الثاني برصيد 16 نقطة.

بينما يشغل العراق المركز الثالث برصيد 12 نقطة، ليضطر إلى خوض المرحلة الرابعة من تصفيات كأس العالم.

يذكر أن المرحلة الثالثة من تصفيات آسيا المؤهلة للمونديال تقسم فيها المنتخبات الـ18 إلى 3 مجموعات، بواقع 6 فرق في كل مجموعة.

ويتأهل من المجموعات الثلاث، أول وثاني كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، فيما ينتقل المنتخبان صاحبا المركزين الثالث والرابع إلى المرحلة الرابعة، ويودع المنتخبان صاحبا المركز الخامس والسادس.

وسيتم تقسيم المرحلة الرابعة الـ6 فرق المتأهلة إلى مجموعتين، ليتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم.

بينما يخوض الفريقان صاحبا المركز الثاني بالمجموعتين مرحلة خامسة من التصفيات، لتحديد الفائز الذي ينتقل لخوض ملحق الكونفدرالية.

وبذلك وصل عدد المنتخبات الآسيوية المتأهلة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك، إلى 5 منتخبات وهي: اليابان وإيران وأوزبكستان وكوريا الجنوبية، والأردن.