المنتخب العراقي يصل إسبانيا استعداداً لخوض وديتي المكسيك والإكوادور

شفق نيوز/ وصل وفد المنتخب العراقي لكرة القدم، ظهر اليوم الاثنين، إلى مدينةِ جيرونا الإسبانيّة لغرضِ خوضِ مُباراتين أمام مُنتخبي المكسيك والإكوادور في التاسع والثاني عشر من شهرِ تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

ومن المُؤمل أن يلتحقَ أيضاً اللاعبون المُحترفون الكسندر أوراها، وأمير العماري، وعمار محسن، مع بعثةِ المُنتخبِ قبلَ أن يلتحقَ الملاكُ التدريبيّ الإسباني المُؤلف من خيسوس كاساس مُدرباً، وأليخاندرو فاريلا لوبيز المُدرب المُساعد الأول، وبابلو غراندز المُدرب المُساعد الثاني، وسلفادور روميرو المُدرب المُساعد الثالث، وميغيل أنخيل غونزاليس مُدرب الحراس، وخافيير سانشيز مدرب اللياقة.

وأكدَ رئيسُ الوفد، النائب الأول لرئيسِ الاتحادِ العراقيّ لكُرةِ القدم، علي جبار، أن "المدربَ راضي شنيشل سيقودُ المباراتين"، مُثنياً على دوره الايجابيّ في "تعامُّله الوطنيّ وبحرفيةٍ عاليةٍ تعكسُ ما يمتلكهُ من خبرةٍ مُتراكمةٍ".

وأشار جبار، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إلى أن "شنيشل واحدٌ من أهمّ الكفاءاتِ الوطنيّةِ"، مُشيداً في الوقت نفسه بـ"تعاونه مع الطاقمِ الإسباني الذي سيتواجد في المُباراتين من على المُدرجاتِ قبلَ أن يتسلمَ المهامَ بشكلٍ نهائيّ فيما بعد".

وعلى صعيدٍ متصلٍ، وفي تطوراتٍ عاجلةٍ، تعذرَ على لاعبِ غوتنبيرغ السويدي "الآي فاضل" الالتحاقُ بزملائه بعد تعرُّضه لوعكةٍ صحيةٍ مفاجأةٍ، وبانتظارِ أن تشخصَ حالته والتي أوضحت التقاريرُ الأوليّة إصابته بالتهابٍ معوي، وقد يلتحقُ غداً إذا ما تحسنَ وضعه الصحيّ لأجل التواجدِ والحُضورِ مع المُنتخبِ العراقي.