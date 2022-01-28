المنتخب العراقي يصل بيروت لملاقاة نظيره اللبناني

شفق نيوز/ وصلَ وفد المنتخبِ العراقي لكرة القدم اليوم الجمعة، إلى العاصمةِ اللبنانية بيروت قادماً من طهران عبر طائرةٍ خاصةٍ، وكان في استقباله سفيرُ جمهوريّة العراق حيدر شياع براك.

ويستعدُ المنتخبُ العراقي لخوض مباراةِ الجولة الثامنةِ ضمن التصفياتِ الآسيويّة المُؤهلة إلى نهائياتِ كأس العالم والتي ستكون أمام نظيره اللبناني في الأول شباط (فبراير) على ملعبِ صيدا.

وفور وصول وفدِ المنتخب الوطنيّ الى مطار بيروت تم إجراءُ فحوصات الـ PCR لجميع أعضاءِ الوفد، وقد تسلمَ الوفدُ إجراءاتَ البروتوكول الصحيّ المُتبع من قبل البلد المُستضيف والتي تنص على تطبيقِ نظام الفقاعة.