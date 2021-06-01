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المنتخب العراقي يصل البحرين لخوض التصفيات الآسيوية المزدوجة

Category: ريـاضة

Date: 2021-06-01T15:26:56+0000
المنتخب العراقي يصل البحرين لخوض التصفيات الآسيوية المزدوجة

شفق نيوز/ وصلَ وفد المنتخب العراقي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، إلى العاصمة البحرينية المنامة، وذلك لخوض مباريات المجموعة الثالثة للتصفيات الآسيوية المزدوجة والتي ستقام بنظام التجمع.

وخضع جميع وفد المنتخب العراقي لفحص كورونا أثناء وصوله مطار البحرين، وذلك بحسب البروتوكولات الصحية المعتمدة هناك والتي يشرف عليها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، حيث سيدخل نظام (الفقاعة الصحية) طيلة تواجده في البحرين.

واتخذ وفد المنتخب العراقي من فندق (الدبلومات راديسون بلو) مقراً له، ومن المؤمل أن يباشر تدريباته يوم غدٍ الأربعاء، وذلك تحضيراً للمباريات الثلاث التي سيخوضها في البحرين أمام منتخبات كمبوديا وهونغ كونغ وإيران، في رحلة الدفاع عن صدارة المجموعة وحسم بطاقة التأهل للمرحلة النهائية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

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