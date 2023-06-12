المنتخب العراقي يشرع بتدريباته في إسبانيا ونقل أحد اللاعبين للمستشفى

شفق نيوز/ بدأ المنتخبُ الوطنيّ العراقي، اليوم الاثنين، تدريباته في معسكرِ إسبانيا، وذلك بإقامةِ وحدةٍ تدريبيةٍ صباحيّة في ملاعب التدريباتِ الخاصة بمقرّ إقامة الوفد العراقيّ في مدينةِ خيريز.

وقال الاتحاد العراقي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "تدريباتِ اليوم شارك فيها (20) لاعباً هم كل من جلال حسن، وفهد طالب، وأحمد باسل، وأحمد يحيى، وباشانغ عبد الله، وسعد ناطق، وفرانس ضياء، ومناف يونس، ومصطفى ناظم، ومهند علي، والآن محي الدين، وأسامة رشيد، وزيدان إقبال، وأمجد عطوان، وهمام طارق، وشيركو كريم، وحسن عبد الكريم، وأيمن حسين، وإبراهيم بايش وعلي فائز.

وأضاف البيان انه "تعذر تواجد المُحترف في صوف قطر القطري بشار رسن بعد تعرضه لمغصٍ معوي في ساعةٍ متأخرةٍ من ليلة الأمس نقلَ على إثرها الى المستشفى قبل أن يعاودَ تواجده في مكان إقامةِ الوفد العراقيّ، ومنحت له الراحة لحين تماثله للشفاء والعودة لمُباشرةِ التدريبات المسائيّة مع زملائه والتي سيلتحقُ فيها كل من أمير العماري، وكيفن يعقوب ، والاي فاضل و اندريه السناطي".