المنتخب العراقي يشارك في بطولة كأس ملك تايلاند الرباعية

شفق نيوز/ أعلن المنسق الاعلامي للمنتخب الوطني، محمد عماد اليوم السبت، إن المنتخب الوطني سيشارك في بطولة كأس ملك تايلاند في نسختها التاسعة والأربعين للمدة من 4-11 أيلول المقبل.

وقال محمد في حديث لوكالة شفق نيوز إن "البطولة ستقام أيام (الفيفا دي) بفترة التوقف الدولي بمشاركة أربعة منتخبات هي العراق وتايلاند ولبنان والهند".

وأضاف محمد أن "قرعة البطولة ستجري خلال اواخر الشهر الحالي على أن تقام المنافسات بواقع مباراتين لكل منتخب في أيام 7 و10 من الشهر نفسه وفق نظام نصف نهائي البطولات الدارجة".

وتابع محمد أن "وفد المنتخب الوطني يغادر، فجر يوم غد الأحد، إلى مدينة خيريز الاسبانية، للدخول في معسكر تدريبي للفترة من 12-20 من الشهر الحالي، ويتخلل المعسكر إقامة مباراة دولية ودية مع منتخب كولومبيا في 16 من شهر حزيران الحالي بملعب الماستايا في مدينة فالنسيا، إضافة إلى إمكانية خوض مباراة ثانية مع نادي لينكولن ريد امبس بطل دوري جبل طارق في الـ 20 من الشهر الجاري في مدينة خيريز الإسبانية".