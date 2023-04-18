المنتخب العراقي يشارك في بطولة الأردن الرباعية

شفق نيوز/ وافق الاتحاد العراقي لكرة القدم على مشاركة المنتخب الوطني في البطولة الودية الدولية التي تقام في المملكة الأردنية الهاشمية للفترة من تشرين الأول 2023 ولغاية من الشهر ذاته.

جاء ذلك في بيان للاتحاد ورد الى وكالة شفق نيوز، مضيفا أن أربعة منتخبات تشارك في البطولة ابرزهما الأردن البلد المضيف (الاردن)، والعراق، ومنتخبين لم يحددا بعد.

واشار البيان إلى أن منافسات هذه البطولة تأتي ضمن تحضيرات المنتخب الوطني العراقي إلى الاستحقاقات المقبلة.