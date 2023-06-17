المنتخب العراقي يستأنف تدريباته في إسبانيا ويوضح طبيعة إصابات لاعبيه

شفق نيوز / أعلن المنسق الإعلامي للمنتخب العراقي الأول لكرة القدم، محمد عماد، يوم السبت، أن المنتخب سيعاود تدريباته اليوم ضمن معسكره التدريبي المقام في إسبانيا، الذي انطلق يوم 12 من شهر حزيران الجاري، تحت إشراف المدرب خيسوس كاساس، وكادره المساعد.

وقال عماد، لوكالة شفق نيوز، إن "المنتخب سيلاقي في وديته الثانية فريق نادي (لينكولن ريد أمبس) بطل دوري جبل طارق، يوم الثلاثاء المقبل 20 حزيران الجاري، في مدينة خيريز الإسبانية".

وأضاف أن "المنتخب وبعد خوضه اللقاء الودي سيعود إلى بغداد بنفس اليوم، بعد انتهاء معسكره التدريبي في إسبانيا الذي استمر تسعة أيام".

وبشأن الإصابات التي لحقت باللاعبين خلال المعسكر التدريبي، أشار محمد عماد، إلى أن "محترف مانشستر يونايتد الانكليزي زيدان إقبال، يشعر بآلام في أوتار الركبة اليسرى، ومشاركته ما زالت غير معروفة في اللقاء المقبل، كما أبعدت الإصابة كلاً من أسامة رشيد، وكيفن يعقوب، عن معسكر المنتخب، بعد أن أثبتت الفحوصات الأولية التي أجريت للاعبين أسامة رشيد وكيفن يعقوب في مستشفى (اميد فالنسيا)".

وأوضح أن "أسامة رشيد، تعرض إلى كدمة في أضلاع القفص الصدري من جهة اليمين، وسيكون بحاجة إلى الراحة لمدة تتراوح من خمسة أيام إلى أسبوع قبل معاودته التدريبات من جديد، بينما تفيد نتيجة قراءة الأشعة التي أجريت للاعب كيفن يعقوب، بتعرضه إلى إصابة بالرباط الصليبي، وأن اللاعب سيكون مضطراً لمغادرة وفد المنتخب غداً".

وكان المنتخب العراقي لكرة القدم، قد خسر يوم أمس الجمعة، مباراته الودية الأولى بمعسكره التدريبي في إسبانيا أمام منتخب كولومبيا بنتيجة 0-1.