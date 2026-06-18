المنتخب العراقي يستعد لموقعة فرنسا بوحدة استشفائية استعداداً للجولة الثانية من المونديال

شفق نيوز- متابعة

أجرى المنتخب العراقي لكرة القدم في مدينة بوسطن الأميركية، يوم الخميس، وحدة تدريبية استشفائية ضمن برنامجه الإعدادي الخاص استعداداً للمواجهة المرتقبة التي ستجمعه بنظيره الفرنسي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة التاسعة لبطولة كأس العالم 2026، المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

وركز الجهاز الفني خلال الحصة التدريبية على الجوانب البدنية والاستشفائية بهدف استعادة جاهزية اللاعبين والتخلص من آثار الإرهاق الذي رافقهم بعد مباراة الجولة الافتتاحية، فضلاً عن التحضير الفني والتكتيكي للمواجهة المقبلة التي تعد من أبرز مباريات المجموعة.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب العراقي نظيره الفرنسي يوم 23 من الشهر الجاري عند الساعة الثانية عشر منتصف الليل، في مباراة يحتضنها ملعب لينكولن فاينانشال في مدينة فيلاديلفيا الأميركية، وسط ترقب جماهيري وإعلامي كبير لما تمثله من أهمية في مشوار المنتخبين بالبطولة.

ويدخل "أسود الرافدين" اللقاء وأعينهم على تحقيق نتيجة إيجابية تعيد لهم آمال المنافسة على إحدى بطاقات التأهل إلى الدور المقبل، بعدما تعرض المنتخب العراقي لخسارة في الجولة الأولى أمام منتخب النرويج بأربعة أهداف مقابل هدف، وهي نتيجة جعلت المواجهة المقبلة ذات أهمية مضاعفة بالنسبة للفريق العراقي.

في المقابل يخوض المنتخب الفرنسي المباراة بمعنويات مرتفعة بعد نجاحه في تحقيق الفوز خلال الجولة الأولى على منتخب السنغال بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ليضع أول ثلاث نقاط في رصيده ويتصدر مشهد المنافسة داخل المجموعة.

وتحظى مواجهة العراق وفرنسا بأهمية كبيرة لكلا المنتخبين، إذ يسعى المنتخب العراقي إلى تصحيح المسار واستعادة توازنه في البطولة، فيما يتطلع المنتخب الفرنسي إلى مواصلة نتائجه الإيجابية وحسم خطوة جديدة نحو التأهل إلى الأدوار الإقصائية من كأس العالم 2026.